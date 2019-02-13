Северная Македония меняет указатели. Дорожные табло на въезде в страну обновляют в соответствии с изменённым названием страны. В первую очередь это делают на границе с Грецией. Прежде эта страна блокировала евроатлантические амбиции соседей, теперь здесь граничат будущие союзники по НАТО.

Новое название не нравится ни македонцам, ни грекам. Тем не менее, это оказался единственно возможный компромисс, благодаря которому бывшая югославская республика вступит в Альянс уже через год.

Радмила Шекеринская, министр обороны Северной Македонии:

«Всего год назад я была в Брюсселе, мы проводили серию переговоров. И если бы тогда мне кто-нибудь сказал, что всего через год я буду сидеть за одним столом с союзниками по НАТО, я бы не поверила в такой оптимизм. Но вот я здесь, и это наполняет меня гордостью — и личной, и гордостью за свою страну».