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Брюссельское бюро

Прав ли Мадуро, обвиняя ЕС?

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 Мария Сашинская 
Прав ли Мадуро, обвиняя ЕС?
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После интервью, которое дал Euronews Николас Мадуро, корреспонденты собрали мнения европейских политиков. Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, являясь критиком Мадуро, все же согласился с ним в том, что ЕС прислушивается к Соединенным Штатам.

Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции

"Евросоюз слепо следует за США, удушая Венесуэлу и делая невозможными любые попытки переговоров о долге. И, следовательно, разрушая жизни большинства венесуэльцев и помогая творить это зло"

В Европарламенте отвергли подобные обвинения. Рамон Хауреги является председателем делегации в Евро-латиноамериканской парламентской ассамблее и следит за ситуацией в Венесуэле. По его словам, Европа ищет диалога.

Рамон Хауреги, евродепутат

"Американцы разработали стратегию, которая вызывает то, что мы бы назвали "внутренним взрывом". И больше они ничего не делают, не хотят вести переговоры, не хотят собирать контактную группу. Я признаю, что это позиция США, но европейцы - это нечто другое. Мы стремимся к переговорам, которые позволят провести выборы в короткие сроки"

Беатрис Бесерра давно поддерживает венесуэльскую оппозицию. Отвечая на комментарий Мадуро, что Евросоюз допустил большую ошибку, выслушав только сторону США, она сказала, что ЕС не был и не должен быть беспристрастным.

Беатрис Бесерра, евродепутат

"Конечно, Николас Мадуро, в этот раз вы попали в точку. Европейский союз не беспристрастен. Европейский союз встал на защиту демократии, прав человека и, прежде всего, уважения к институтам. Что-то, что Мадуро не только подрывает на протяжении всего срока, но и серьезно усугубляет"