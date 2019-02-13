Во Франции раскрыто тайное сообщество любителей кибербуллинга. Его члены - журналисты ведущих СМИ. Основные жертвы травли - активистки феминистического движения. Но также - гомосексуалы, представители национальных меньшинств. В течение десяти последних лет участники так называемой "Лиги Lol" высмеивали их в соцсетях. Ради "смеха" они распространяли порнографические снимки, в которые вставляли при помощи фотошопа лица своих коллег, а также направляли им сообщения оскорбительного характера и даже угрозы смерти.

"Жертвы интернет-травли, которые получают десятки, а то и сотни подобных сообщений, просто не в состоянии махнуть на них рукой. Они принимают их близко к сердцу. В итоге, у них наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, физическим здоровьем - в целом со здоровьем. А это способно отразиться даже на их карьере", - отмечает адвокат Эрик Морэн.

Всего членами лиги в разное время становились 30 человек. Среди них - сотрудники Liberation Винсент Глад и Александр Эрво, редактор популярного сайта журнала о музыке Les Inrockuptibles Давид Дусе и главред французской версии Slate Кристоф Каррон. Некоторые из них уволены или отстранены от работы.