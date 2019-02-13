Каталонские активисты: "Это не судебный процесс, а фарс"

Те каталонцы, что поддерживали и поддерживают стремление к независимости, считают открывшийся в Мадриде процесс над лидерами региональных сепаратистов фарсом, так думает и преподаватель университета Лена Селлес. Вот что она рассказала в интервью Euronews.

"Вердикт уже предрешен, с момента, как правительство, сформированное из деятелей Народной партии, согласилось на проведение судебного процесса, который напоминает цирк.

Я полагаю, что в Европе 21-го века воля народа должна учитываться и должна уважаться. У всех должна быть возможность голосовать, как это было во время референдума в Шотландии, и я удивлена, что нам за те же самые права нужно здесь сражаться".

Лена - одна из тех, кто работал на общественных началах и организовывал проведение референдума о независимости Каталонии от Мадрида. Сегодня она продолжает свою деятельность, поскольку убеждена в необходимости прислушиваться к голосу народа".

Новая манифестация в поддержку тех, кого сейчас судят в Мадриде, должна состояться в субботу, 16 февраля.

"Напряженная неделя в испанской политике и для испанских политиков. Суд "опрокидывает" все расчеты на возможные переговоры по бюджету, обсуждение которого началось в парламенте. Многие считают, что единственным выходом из этого тупика может стать объявление главой кабинета министров Педро Санчесом внеочередных выборов", - передает из Барселоны журналистка Euronews Кристина Хинер.