Турция: новая волна арестов

Турецкая прокуратура выдала ордер на задержание 1112 человек. Их подозревают в связях с движением находящегося в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Именно его Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Массовая операция проводится в 76 регионах страны. Однако большинство подозреваемых, как сообщают местные СМИ, находятся в Анкаре.

После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 77 тысяч человек. Еще 150 тысяч госслужащих и военных лишились работы. Оппоненты турецкого президента Реждепа Тайипа Эрдогана обвиняют его в использовании провалившегося путча для подавления инакомыслящих