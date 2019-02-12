Молодые европейцы впервые идут на выборы

Евроньюс освещает предстоящие выборы в Европарламент и рассказывает о тех, кто голосует в первый раз.

"Меня зовут Инес Эндрюс, я из Франции и Англии.

Я буду голосовать впервые. Думаю, что это не только право, но и привилегия. Я также считаю, что европейские выборы важны для меня, потому что у меня два гражданства, и я живу в разных европейских странах.

Во время голосования я буду думать о своем будущем, о будущем окружающих людей, потому что оно в наших руках. На недавнем "марше за климат" я поняла, что большинству его участников не исполнилось и 18-ти лет, и у них не будет возможности проголосовать. Они были на марше, и у них есть свое мнение по этому вопросу. Я хочу проголосовать за них.

Я хочу, чтобы Европа была местом, где люди могут свободно выражать свои мнения и беспокойства, а также влиять на позитивные изменения во всем мире.

Я думаю, что политики должны быть более активными и меньше говорить. Они должны быть более осведомлены и заботиться обо всем, что их окружает. Потому что за них проголосовали именно для этого".