Сто дней до выборов в Европарламент. Колониальное прошлое Бельгии. Пересмотр договора с Марокко.

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Молодые европейцы впервые идут на выборы

Евроньюс освещает предстоящие выборы в Европарламент и рассказывает о тех, кто голосует в первый раз.

"Меня зовут Инес Эндрюс, я из Франции и Англии.

Я буду голосовать впервые. Думаю, что это не только право, но и привилегия. Я также считаю, что европейские выборы важны для меня, потому что у меня два гражданства, и я живу в разных европейских странах.

Во время голосования я буду думать о своем будущем, о будущем окружающих людей, потому что оно в наших руках. На недавнем "марше за климат" я поняла, что большинству его участников не исполнилось и 18-ти лет, и у них не будет возможности проголосовать. Они были на марше, и у них есть свое мнение по этому вопросу. Я хочу проголосовать за них.

Я хочу, чтобы Европа была местом, где люди могут свободно выражать свои мнения и беспокойства, а также влиять на позитивные изменения во всем мире.

Я думаю, что политики должны быть более активными и меньше говорить. Они должны быть более осведомлены и заботиться обо всем, что их окружает. Потому что за них проголосовали именно для этого".

Бельгия должна извиниться за колониальное прошлое

Группа экспертов ООН рекомендовала Бельгии извиниться за свое колониальное прошлое. Премьер-министр страны Шарль Мишель назвал доклад "очень странным". Он сказал, что найдет возможность сделать официальное заявление как только ознакомиться с докладом полностью. С конца 19-го до середины 20-го века Бельгия владела несколькими колониями в Центральной Африке.

Human Rights Watch: ЕС нужно пересмотреть сделку с Марокко

Организация Human Rights Watch требует Евродепутатов еще раз взглянуть на сделку ЕС с Марокко, страну, активно использующую ресурсы спорного региона Западной Сахары. Эта территория размером с Великобританию в ходе конфликта была аннексирована Марокко. Организация Объединенных Наций не признает претензии Марокко на спорный регион.

Европейский омбудсмен ждет новую Еврокомиссию

Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли заявила, что по-прежнему считает выдвижение Мартина Селмайра на пост Генсека Еврокомиссии ошибкой "плохого управления". Омбудсмен назвала «весьма прискорбным» тот факт, что Комиссия решила не менять процедуру назначения и сказала, что ждет вступления в силу следующей Еврокомиссии.