Выборы в Европарламент: в этот раз по-другому

Через 100 дней европейцы пойдут на выборы - и в этот раз все будет немного иначе. Мигранты, "брексит" и вопросы кибербезопасности повлияли на общественные дебаты о том, что Европа может, должна и не должна делать.

Дебаты привели к росту численности популистов, говорит Дору Франтеску, директор базирующейся в Брюсселе организации Vote Watch Europe.

Дору Франтеску, директор Vote Watch Europe

"Мы увидим большую раздробленность в Парламенте. Две большие группы станут меньше, а маленькие группы увеличатся. Это значит, что будет намного сложнее создавать коалиции. Большинству понадобится больше голосов, чтобы достичь того самого большинства".

Существует риск, что евроскептики начнут блокировать некоторые решения. Это может оживить политический дискурс в Евросоюзе.

Дору Франтеску, директор Vote Watch Europe

"Я бы ожидал большую явку в этот раз, потому что Европа была повисшим в воздухе вопросом на повестке дня. Как для евроскептиков, так и для сторонников ЕС. Евросоюз столкнулся со множеством кризисов, и общественность знает об этом. Кому-то это нравится, кому-то нет, но у всех есть мнение"

Политический ландшафт Европы сильно изменился за последний парламентский срок - нарушители норм бросили вызов стражам традиций и стабильности. Все ли играли по правилам? Людей беспокоит вопрос дезинформации, говорит представитель Европарламента Джауме Дук.

Джауме Дук, представитель Европарламента

"Я думаю, что через социальные сети люди были завалены плохого качества информацией. Они знают об этом. Сейчас нам нужно вернуться к нормальным источникам информации, которые предоставляют профессиональные медиа"

Вмешательство в выборы — это все еще риск, который несет темная сторона интернета. В этот раз все может быть по-другому, но европейцы, кажется, готовы к любому повороту.