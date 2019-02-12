Суд над каталонцами: реакция в Брюсселе

За начавшимся в Испании процессом над лидерами каталонского сепаратистского движения с интересом наблюдают в Брюсселе. Именно сюда, в столицу Бельгии и главный город Евросоюза, бежал каталонский лидер Карлес Пучдемон и три члена регионального правительства. Во вторник здесь прошла массовая акция протеста с их участием.

"Испанское государство хочет отправить на скамью подсудимых два миллиона человек, - считает бывший член каталонского правительства Тони Комин, – потому что это суд над октябрьским референдумом, а значит это суд над двумя миллионами человек, принявшими в нём участие. У государства, которое хочет осудить два миллиона человек очень серьёзные проблемы с демократией".

Процесс над каталонцами обсудили и в европейском парламенте. Большинство евродепутатов высказалось за невмешательство европейских институтов в то, что, по их мнению, является внутренним делом Испании.

"Логично, что сепаратисты, желающие разрушить Испанию, пытаются дискредитировать испанскую судебную систему. Иначе и быть не может", – уверен евродепутат от консервативной Народной партии Испании Эстебан Гонсалес Понс.