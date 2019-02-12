Суд над каталонскими "мятежниками": реакция улиц

Сторонники независимости Каталонии провели во вторник в Барселоне массовую акцию протеста против начавшегося процесса над лидерами региона, обвиняемыми в мятеже.

Протестующие перекрывали улицы и шоссейные дороги каталонской столицы. Крупная сидячая демонстрация была проведена у здания королевской прокуратуры Барселоны. В ней приняли участие и некоторые депутаты регионального парламента. Полиция, задействованная для разгона демонстрантов, была тоже региональной, находящейся в подчинении у правительства автономии.

Демонстранты называют отданных под суд каталонских политиков политическими заключёнными и призывают правительство Педро Санчеса начать переговоры о предоставлении Каталонии независимости.

Испанское правительство настаивает на том, что отделение регионов не предусмотрено конституцией страны. Сторонники единой и неделимой Испании провели в Мадриде свою собственную демонстрацию. Они потребовали от суда приговорить каталонских "мятежников" к длительному тюремному сроку.