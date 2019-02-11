Помпео призвал Венгрию не дружить с Россией

Государственный секретарь США Майк Помпео посетил с официальным визитом Венгрию, где сделал резкие выпады в адрес России и призвал к усилению американского влияния в Центральной Европе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, объяснил партнёрские отношения своей страны с Россией – в том числе в газотранспортной сфере (возможное присоединение к "Турецкому потоку") – нежеланием отставать от западноевропейских стран, которые он упрекнул в лицемерии:

"Что касается России, на этот счёт в Западной Европе существует невероятное лицемерие. С одной стороны звучит резкая критика, а с другой заключаются сделки стоимостью в миллионы евро между западноевропейскими и российскими компаниями. Соединённые Штаты могут рассчитывать на Венгрию в качестве военного союзника".

В ответ на попытку Будапешта поднять вопрос о положении венгерского меньшинства в украинском Закарпатье Помпео призвал Венгрию поддерживать киевское правительство:

"Сегодня я говорил с министром о безотлагательной необходимости поддержать стремление Украины к суверенитету и территориальной целостности. Мы не должны позволить Путину вбивать клинья между друзьями по НАТО. Венгры знают из истории, что Россия никогда не будет другом свободы и суверенитета маленьких государств".

После Венгрии Помпео посетит Словакию и Польшу в рамках тура, анонсированного как возвращение влияния США в центральноевропейском регионе.

Аттила Мадьяр, Euronews: "Кто-то ожидал, что госсекретарь Помпео открыто выступит против некоторых мер, предпринятых венгерским правительством. Но атмосфера встречи, напротив, была довольно дружественной и никакого напряжения практически не чувствовалось".