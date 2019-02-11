Вручены награды Британской киноакадемии

"Рома" Альфонса Куарона и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса получили наибольшее количество наград Британской киноакадемии, иначе БАФТА.

Работа Куарона получила четыре награды, фильм Лантимоса был отмечен как лучший в семи категориях.

Для Оливии Колман премия в номинации "Лучшая женская роль" третьей важной наградой, за роль королевы Анны она уже была отмечена на Мостре, где ее удостоили Кубка Вольпи, за эту же работу она получила и "Золотой глобус"

За женскую роль второго плана в том же фильме киноакадемики отметили и Рейчел Вайс.

"Фаворитка " была отмечен и в номинациях "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший грим" и "Лучший дизайн костюмов".

"Рома" Альфонсо Куарона был награжден в номинациях как "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура".

"Увидеть, как оценена тут лента о людях, которых не принято замечать, в эпоху, когда страх и недовольство разделяют нас, для меня значит очень многое", - заявил сам режиссер-постановщик.

Британские киноакадемики выносят свой вердикт и объявляют имена лауреатов премии БАФТА между церемониями вручения "Золотых глобусов" и церемонией вручения наград Американской киноакадемии, которая состоится менее, чем через две недели в Голливуде.

По списку обладателей и обладательниц знаменитой статуэтки БАФТА можно с определенной долей вероятности строить прогнозы о том, кому в этом году достанется "Оскар".