Хуан Гуайдо требует гуманитарной помощи

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвиняет власти страны в препятствовании поставкам гуманитарной помощи, которые уже готовы и ждут в соседних государствах. На этой неделе госдепартамент США сообщил о доставке контейнеров в Колумбию.

Сам Гуайдо ранее опубликовал отчёт о своей встрече с мэрами нескольких городов, на которой, по его словам, речь шла о планировании доставки и распределения зарубежной помощи:

«Уже одобрено выделение 100 миллионов долларов на помощь наиболее нуждающимся. Сегодня в Венесуэле голодная смерть грозить четверти или даже трети миллиона человек. В первую очердь это помощь для них. Эта помощь уже начала прибывать. Первый пункт — Кукута. Прибытие помощи необходимо для спасения жизней».

Граница с Колумбией в районе города Кукута перекрыта венесуэльскими военными.

В руководстве Венесуэлы называют происходящее попыткой переворота, а ситуацию вокруг гуманитарной помощи — политическим шоу. Президент страны Николас Мадуро предложил западным странам для улучшения положения страны не посылать помощь, а снять с боливарианской республики санкции.