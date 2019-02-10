«Я считаю Венесуэлу своей страной»

Джузеппе Джанетто приехал в Венесуэлу из Италии ребёнком. Сегодня он ректор одного из крупнейших университетов страны. Он считает, что далёкая родина может помочь ему и другим венесуэльцам, признав Хуана Гуайдо:

«Италия повернулась спиной к сотням тысяч итальянцев и потомков итальянцев, которые в Венесуэле сталкиваются с кошмарной ситуацией. Это просто позор».

Эйсебиу Фернандеш приехал из Португалии в 19-летнем возрасте. У него — сыроварня, которая работает лишь на 10% мощностей из-за тяжёлой экономической ситуации:

«Главная проблема здесь — это лекарства и всё, что связано с лечением, потому что найти здесь почти ничего невозможно, а то немногое, что есть, стоит запредельно дорого. У меня рак, и медикаменты я получаю из-за границы, потому что тут ничего подобного и в помине нет».

Тем не менее, многие очень хотят остаться, например Лиана — студентка из Испании, которая учится на стоматолога:

«Здесь меня держит, среди прочего, карьера. Но прежде всего, я люблю страну, считаю её своей, и очень надеюсь на перемены».

Эктор Эстепа, Euronews:

«Сотни тысяч европейцев мигрировали в Венесуэлу в 30-х – 40-х годах во времена нефтяной лихорадки. А большинство из тех, кто приезжает сегодня, работают в учреждениях и НПО и предпочитают держать свое мнение при себе».