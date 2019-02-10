В российских городах прошли "Марши материнского гнева"

В ряде городов России прошли акции протеста в рамках кампании под названием «Марш материнского гнева». В Москве в шествии от «Пушкинской» до «Кропоткинской» приняли участие сотни людей. Столичные власти отказались согласовать мероприятие, однако, в отличие от других аналогичных выступлений, полиция не стала разгонять и массово задерживать протестующих.

"Марш материнского гнева" в Петербурге REUTERS/Anton Vaganov

На акции в Москве задержаны двое. В Петербурге в центр были стянуты значительные силы МВД, участники шествия неоднократно меняли маршрут движения. По данным ОВД-инфо, в Северной столице задержаны восемь человек.

Участники «Маршей материнского гнева» протестуют против преследования политических активистов. Поводом для выступлений стала история о смерти дочери помещённой под домашний арест представительницы движения «Открытая Россия» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко.

Она (Анастасия Шевченко) ничего не делала, кроме как пыталась донести свою политическую позицию через организацию диспутов, через записи в соцсетях, и за это её арестовали. Даже после смерти ребёнка её всё равно оставили под домашним арестом, что просто не укладывается в голове. Юлия Галямина Соорганизатор «Марша материнского гнева»

"Марш материнского гнева" в Москве REUTERS/Maxim Shemetov

17-летняя дочь Шевченко умерла 30 января. Суд и следователь не разрешали активистке навещать ребёнка-инвалида в интернате. Как это повлияло на состояние подростка, неизвестно, однако даже проститься с дочерью мать теперь уже двоих детей не успела. Ей самой грозит до шести лет тюрьмы по статье о работе на запрещённую организацию. В Следственном комитете настаивают на том, что Анастасия Шевченко нарушила закон и работала на признанную нежелательной в России британскую организацию Open Russia, с которой власти связывают движение «Открытая Россия».

В конце января Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести. Правозащитный центр «Мемориал» включил её в список политзаключённых. Активистка называет своё дело политически мотивированным, а её адвокаты настаивают на том, что движение «Открытая Россия» не имеет отношения к британским одноимённым структурам, которые уже прекратили существование.