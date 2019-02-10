«Фламенго»: похороны подростка

Сотни человек пришли на похороны одного из подростков, погибших два дня назад при пожаре в учебном центре бразильского футбольного клуба «Фламенго». Рыдающая мать вспоминала, как радовалась тому, что сын попал в этот центр, надеясь, что это поможет ему вырваться из бедности. В воскресенье ему бы исполнилось 15 лет, но вместо праздника прошли похороны.

В траурной церемонии приняли участие губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел с супругой. По его решению в штате был объявлен трёхдневный траур в связи с трагедией, жертвами которой стали 10 человек. Ещё трое пострадавших по-прежнему находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Днём ранее сотни болельщиков «Фламенго» провели в Рио-де-Жанейро траурный марш в память о погибших при пожаре.

Остаётся по-прежнему неизвестным, что стало причиной трагедии. В руководстве клуба заявляют, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из кондиционеров.