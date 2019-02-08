Вуди Аллен ведет Amazon в суд

Вуди Аллен подал в суд на подразделение Amazon, занимающиеся кинопроизводством. Знаменитый режиссер утверждает, что ответчик отказался выпускать в прокат первую снятую по контракту картину и заморозил производство еще трех авторских лент. По мнению Аллена, Amazon основывал свое решение на обвинениях в растлении малолетних, которое было выдвинуто приемной дочерью Аллена, и которое, по мнению истца, ничем не подтверждается.

Аллен хочет отсудить общую сумму контракта - 68 миллионов долларов, он также требует оплатить все возможные процессуальные издержки.

Иск был подан в окружной суд Нью-Йорка.