В пожаре погибли юные футболисты

В Бразилии в результате и пожара на тренировочной базе футбольного клуба "Фламенго" погибли десять человек. Вице-губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру заявил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кондиционеров. Об этом журналистам также рассказывают и очевидцы трагедии. Среди погибших — молодые игроки в возрасте от 14 до 17 лет, а также сотрудники учебного комплекса и представители менеджмента команды. Ещё три человека пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии — у него зафиксированы ожоги 40% поверхности тела.

Местные СМИ сообщают, что пожар разгорелся в одной из старых построек комплекса, которую планировали снести. Тренировочная база была открыта после реконструкции всего два месяца назад, несмотря на финансовые затруднения клуба, и предназначена специально для подготовки молодёжи.

REUTERS/Ricardo Moraes

Трагедия потрясла мир футбола, соболезнования выражают футбольные клубы, знаменитые спортсмены и болельщики. Отложены два матча полуфинала Кубка Гуанабара, один из которых должен был пройти с участием клуба "Фламенго" на стадионе Маракана.

В последние годы в Бразилии такие известные футбольные клубы как "Васко да Гама", "Ботафого" и "Парана" попали в сводки новостей в связи с плачевным состоянием находящихся в их распоряжении тренировочных баз.

В мэрии Рио-де-Жанейро подтвердили информацию местных СМИ о том, что сгоревшее общежитие находилось на территории, не зарегистрированной для возведения зданий, а у клуба не было разрешения на строительство жилых помещений на этом месте.