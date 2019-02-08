Стамбул: подросток выжил под завалами

В Стамбуле спасателям удалось вызволить 16-го подростка из-под завалов обрушившегося дома. Мальчик провел под обломками 45 часов и доставлен в больницу. Накануне живой нашли пятилетнюю девочку.

Число жертв трагедии, произошедшей в районе Картал в азиатской части Стамбула, достигло 15 человек, ещё 13 получили ранения, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

EUTERS/Kemal Aslan

Губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя сообщил, что в восьмиэтажном доме проживали 43 человека, а в подвале здания нелегально работало ателье по пошиву одежды. К тому же при строительстве этого дома в 1992 году была получена лицензия на пять этажей, а три верхних были достроены незаконно.

Проблема незапланированной урбанизации существует в Турции уже давно. В связи с произошедшим, наблюдатели отмечают, что по официальным данным, в рамках нового закона о зонировании городской территории, власти страны получили уже 9,7 млн заявок на лицензирование самовольных построек, возведённых до 2017 года.