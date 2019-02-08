В Испании столкнулись пригородные поезда. Есть жертвы

По меньшей мере, один человек погиб, около сотни пострадали в результате столкновения пригородных поездов на севере Испании. Железнодорожная катастрофа произошла около половины седьмого вечера примерно в 60 километрах от Барселоны. По предварительным данным, составы, которые следовали разными маршрутами, оказались на одном пути.

В результате лобового столкновения машинист одного из поездов погиб на месте. 19 человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 76 пассажиров получили различные травмы.

В компании-операторе железных дорог Renfe говорят, что пока не определили причину ЧП. Из-за столкновения поездов железнодорожное сообщение в этом районе Каталонии нарушено.