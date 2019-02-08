Перепалки о "брексите". Конец ДРСМД. За лучший климат

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

«В состоянии стресса люди иногда произносят резкие слова, чтобы выпустить пар. Их ремарки выражают гнев, разочарование или они могут быть спланированной провокацией:

"Мне было бы интересно посмотреть на то специальное место в аду, предназначенное для тех, кто агитировал за "брексит", не имея ни малейшего представления, как его безопасно осуществить".

Это, конечно, председатель Совета ЕС Дональд Туск, выступавший перед журналистами после встречи с ирландским премьер-министром.

Грубоватый язык Туска выявил враждебность, с которой может столкнуться Лондон, если ему не удастся найти компромисс с европейскими столицами. В таком случае сторонам будет трудно поддерживать хорошие отношения в будущем.

Реакция в Британии и в ЕС были предсказуемой — они стали ещё глубже зарываться в свои окопы.

В то время, как представитель Терезы Мэй дипломатично предположил, что замечания Туска “не помогают делу», другие сбросили перчатки.

Например, ярый поборник выхода Британии из ЕС Найджел Фараж, который в спорах не стесняется в выражениях, назвал Туска «никем не избранным, высокомерным хулиганом».

Чтобы не отставать, Ги Верхофстадт, координатор Европарламента и заклятый враг Фараджа, сказал следующее о сторонниках «брексита»:

«После того, что они сделали с Британией, им удастся расколоть даже ад».

С такими друзьями и союзниками, кому нужны враги?

Что приводит нас к России, точнее, к её предшественнику, Советскому Союзу. 32 года назад эта страна и США подписали договор о ядерных силах, который запретил обеим странам размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

Это был исторический пакт о контроле над вооружениями, который помог покончить с “холодной войной» и проложил путь к более чем трем десятилетиям мира.

До сих пор.

На прошлой неделе преемники Рональда Рейгана и Михаила Горбачева обвинили друг друга в нарушении договора и проведении агрессивной военной повестки дня.

Китай призвал обе страны разрешить свои разногласия путем диалога. А в Европе некоторые готовятся к новой гонке вооружений.

Некоторые события минувшей недели как будто подготовлены Департаментом необычных встреч.

Папа римский, например, совершил историческую поездку на Аравийский полуостров, пытаясь развеять идею о неизбежном столкновении между христианством и исламом.

В Абу-Даби он руководил крупнейшей мессой, когда-либо отслуженной в этой части мира.

Затем Алексис Ципрас стал первым действующим премьер-министром Греции, посетившим православную Духовную семинарию на острове Халки в Турции, к югу от Стамбула, источник раздора между двумя странами.

Семинария был закрыта турецким государством почти 50 лет назад, и Ципрас выразил надежду, что однажды она будет вновь открыта ради улучшения двусторонних связей.

И, наконец, Тереза Мэй побывала в Брюсселе. Её встречи нельзя назвать необычными, но судя по жестам, они были довольно неловкими.

Премьер-министр пыталась убедить руководство ЕС в том, что не всё ещё потеряно в сделке с “брекситом».

А вот вам примирение, надежда, решимость - каждый молодой человек должен найти вдохновение в этих могучих ценностях.

В Бельгии студенты, кажется, это поняли. Они хотят быть быть причастными, вовлечёнными, и, в конечном счёте, убеждёнными. Их цель - лучшая защита климата для лучшего будущего.

Неделя за неделей они выходят на улицы, чтобы напомнить о себе как о силе, с которой нужно считаться.

В городе Ницца на юге Франции в конце месяца пройдут карнавальные шествия. По улицам и набережным проедут на платформах в виде статуй Путин, Макрон, Меркель или Ким Чен Ын.

Художники уже нескольких недель трудятся над созданием и украшением гигантских фигур - некоторые выглядят как страшные клоуны.

А самый страшный среди них, как вы наверное догадались, это Дональд Трамп. Скульпторы хотели придать ему вид Джокера из фильмов о Бэтмане. Для них Трамп - идеальная фигура, прекрасный объект для созерцания.

Впрочем, есть много других, которые пугают людей и ведут себя как клоуны».