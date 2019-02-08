Иванка, пылесос и политический подтекст

Модель, изображающая дочь президента Трампа Иванку, пылесосит ковёр, а любой желающий подбрасывает на него крошки, специально для этого подготовленные. Такой перформанс за авторством Дженифер Рубелл (дочери известных арт-бизнесменов) можно увидеть и принять в нём участие в одной из вашингтонских галерей. Некоторые зрители усмотрели в нём глубокий политический подтекст.

"По моему, это интересно и очень забавно, – считает житель Вашингтона Роберт Кларк. – Конечно, тут присутствует элемент сатиры и пародии, отражающий нынешнее положение дел в Белом Доме. Создаётся впечатление, что дочь президента стремиться так сказать вымести мусор, который он по себе оставил. Мне кажется, что это символично".

"Она играет важную роль в обществе и как все политические фигуры она открыта для критики", – полагает еще один посетитель галереи, Патрик Кинг.

"Интересно, хотя я и не уверен, что всё это значит, – делится своим впечатлением житель штата Виргиния Ричард Чинкотта. – Но оно и не должно ничего значить – это же перформанс".

"Женщины могут топить друг друга, а могут помогать подниматься вверх. Я предпочитаю второе", такими словами прокомментировала перформанс Иванка Трамп. В ответ Рубелл написала, что придуманное ею действо никого не топит, а "исследует сложные предметы".