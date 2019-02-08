"Место столкновения людей и их тел"

В греческой национальной опере решили вдохнуть новую жизнь в классическое искусство. На сцене был представлен проект, создатели которого хотели соединить оперу и современное визуальное искусство. Никаких декораций на сцене, никаких роскошных костюмов, которыми обычно славится опера. Зато костюмы перекочевали в зал. Они – такие же зрители, как и люди.

"У нас в Йоргосом Кумендакисом, художественным директором, одна забота и одна мечта на двоих. Мы задаемся вопросом: как можно совместить оперу и визуальное искусство, чтобы привести в волнение зрителей, которые приходят в национальную оперу Греции? Я думаю, это модель партнерства, которая может быть реализована и в других городах мира", - говорит директор оперы Элина Кундури.

Панос Коккиниас

Первый проект представил художник Никос Навридис. Он пытается переосмыслить, дать новое определение чувству пространства и времени. Навридис размышляет о роли костюмов, которые много раз носили в разных постановках. Эти костюмы он называет пустыми телами.

"Я хочу наполнить сцену людьми, а зрительный зал – пустыми телами. В конце концов, именно этой теме посвящен наш спектакль. Я хочу превратить театр в уникальное место столкновения зрителей и их тел, место коллективного сопоставления наших личностей".