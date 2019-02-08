Возвращение экс-президента

Экс-президент Сенегала Абдулай Вад вернулся в четверг в страну после двухлетнего отсутствия. Он призвал сторонников, встречавших его шумными манифестациями, не принимать участия в намеченных на 24 февраля президентских выборах. По мнению Вада, выборы будут фарсом, их цель - сделать все, чтобы действующий глава государства Маки Салл остался у власти. Экс-президент призвал четырех соперников Сала по предвыборной гонке бойкотировать голосование в знак солидарности со снятыми с выборов Карим Вадом, его 50-летним сыном, а также Халифом Саллом, 63-летним бывшим мэром Дакара и лидером Сенегальской социалистической партии.