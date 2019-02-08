Защита разоблачителей коррупции

Власти Евросоюза призывают людей не прятать голову в песок, а информировать компетентные органы о замеченных злоупотреблениях. Официально это называется «дуть в свисток». А те, кого разоблачают, порой преследуют бдительных граждан за доносительство.

Такой мести подвергся испанский военный Луис Сегура. За доклады с места службы о нарушениях его выгнали из армии и арестовали:

«Я пережил трудные времена, мне пришлось спать в машине, голодать, меня лишили свободы на 139 дней, - вспоминает он. - За решёткой меня раздели, отобрали всё, изолировали, чтобы я не мог ни с кем говорить. И всё это без решения судьи ".

Уехать из Испании была вынуждена и Ана Гарридо. На своей службе она раскрыла один из крупнейших случаев коррупции, включая взяточничество, отмывание денег, неуплату налогов, и оказалась уязвимой перед теми, кто этим занимался:

«Меня не поддержали ни профсоюзы, ни коллеги - многие из них даже давали ложные показания против меня в суде, - говорит Ана. - Меня угрожали убить. Однажды машину, в которой я ехала, попытались столкнуть с дороги в канаву. А правоохранители сказали, что мне не полагается особая защита".

Эти двое испанцев и разоблачители из других стран были приглашены в Европарламент. В нем разработана директива о создание каналов для передачи куда надо подозрений, улик и обвинений - без ведома тех, против кого они направлены.

«Мы должны защищать анонимность источников, - сказал «зелёный» евродепутат Жорди Соле. - Мы должны наказывать людей, которые запугивают тех, кто бьёт тревогу, и не позволяют им говорить».

Жертвами такого преследования стали трое французов, организовавшие утечку из ряда корпораций конфиденциальных документов об уходе от налогов. В самих корпорациях считают, что их сотрудники не имели права выносить сор из избы.