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Cult

Фестиваль в Сан-Ремо

Фестиваль в Сан-Ремо
 Мария Горковская 
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Джанни Моранди, Доменико Модуньо, Мина. В свое время песни этого фестиваля распевала вся советская страна. В Сан-Ремо проходит легендарный конкурс итальянской эстрады - уже в 69 раз.

В лидерах - хит "Музыка, которая остается" трио il Volo.

По вкусу жюри пришлась и песня под названием "Чувствую себя хорошо" одной из победительниц конкурса 2009 года Аризы.

Наконец, на успех рассчитывает и рэппер Акилле Лауро с композицией о "Роллс-Ройсе".

В этом году фестиваль собрал у экранов более 10 млн зрителей.


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