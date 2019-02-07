Фестиваль в Сан-Ремо

Джанни Моранди, Доменико Модуньо, Мина. В свое время песни этого фестиваля распевала вся советская страна. В Сан-Ремо проходит легендарный конкурс итальянской эстрады - уже в 69 раз.

В лидерах - хит "Музыка, которая остается" трио il Volo.

По вкусу жюри пришлась и песня под названием "Чувствую себя хорошо" одной из победительниц конкурса 2009 года Аризы.

Наконец, на успех рассчитывает и рэппер Акилле Лауро с композицией о "Роллс-Ройсе".

В этом году фестиваль собрал у экранов более 10 млн зрителей.