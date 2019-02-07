Тело с самолёта Салы уже на берегу

Тело, извлечённое из обломков самолёта, на котором летел футболист Эмилиано Сала, доставлено в город Портленд, на южном побережье Великобритании, где оно будет изучено на предмет установления личности.

На разбившемся самолёте кроме 28-летнего бывшего нападающего клуба "Нант" находился пилот Дэвид Ибботсон. Но в обнаруженных в воскресенье обломках самолёта было найдено только одно тело. Одномоторный самолёт находился на почти 68-метровой глубине в 20 км к северу от англо-нормандского острова Гернси.

Во время зимнего трансферного окна. Эмилиано Сала перешел из французского "Нанта" в валлийский "Кардифф". 21 января самолёт, на котором футболист летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров.