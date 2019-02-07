Лангери стал трёхкратным "королём воздуха"

Голландец Кевин Лангери в третий раз стал "королем воздуха", выиграв турнир по кайтсёрфингу в южноафриканском Кейптауне.

Лангери вышел на старт действующим чемпионом и, по его словам, ощущал огромный груз ответственности, так как отчаянно хотел защитить титул и поставить рекорд. Три раза лучшим кайтсёрфингистом года не становился еще никто.

Начало турнира откладывалось до наступления подходящих условий для проведения. И этот момент наступил. За акробатическими трюками кайтсёрфингистов наблюдала многотысячная публика. Ветер достигал 12 метров в секунду.

Главный конкурент Лангери – британец Аарон Хэдлоу – сошел с дистанции во втором раунде, получив травму.

Серебряным "королем воздуха" стал американец Джесси Ричман, "бронзовым" – испанец Лиам Уэйли.