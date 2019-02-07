Неделя Моцарта в Зальцбурге

Ошеломляющий и эксцентричный... В зимнем Зальцбурге проходит всемирно известный ежегодный фестиваль в честь дня рождения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Впервые художественным руководителем "Недели Моцарта" стал мексиканский тенор Роландо Вильясон. Программа мероприятия в этом году чрезвычайно разнообразна. И одно из главных событий - новая постановка драмы Геблера "Тамос, царь Египта", забытого произведения Моцарта.

Фатма Саид, сопрано: "Это произведение о правителе, о власти и любви. Оно - о технологиях и видении будущего. Особенно в этом спектакле, поставленном La Fura dels Baus".

Режиссер "La Fura dels Baus" Карлуш Падрисса: "Искусственный интеллект знает вас лучше, чем вы сами. Google, огромные базы данных. Ваши мобильные телефоны и другие устройства, которыми вы пользуетесь, создают новые формы рабства. И если мы представим будущее, то оно будет похоже на фильм "1984" Оруэлла".

Всемирно известная каталонская театральная группа "La Fura dels Baus" представляет Моцарта в научно-фантастическом виде - со световыми, лазерными и роботизированными инструментами. Кроме того в пьесу "Тамос" включены арии из "Волшебной флейты" Моцарта.

Карлуш Падрисса: "Мое любимое место, когда Саис лежит на камне. Она как будто тоже окаменела, слилась с камнем, но отделилась от него. Она исполняет прекрасную арию Памины на арабском языке используя интервалы в четверть тона. И я уверен, если бы Моцарт услышал это, если бы он знал, что в его музыке будут четверти тона...".

Фатма Саид: "Когда я нахожусь в центре публики, я должна играть и общаться с людьми, и мне действительно необходима их энергия".

Роландо Вильясон, художественный руководитель "Mozartwoche": "Вы чувствуете энергетическую силу этой творческой группы, вдохновение. Это вдохновение от постановки, от которой у вас мурашки по коже. Когда мы испытываем все эти эмоции, у нас складывается впечатление, что мы потрясены этим великим искусством, разумом, видением и поэзией".

Тема нынешней "Недели Моцарта" - "Моцарт жив". Именно ее взял за основу художественный руководитель Роландо Вильясон при подготовке программы фестиваля, чтобы по-настоящему впечатлить многочисленных поклонников творчества великого композитора.

Роландо Вильясон: "Для меня музыка Моцарта - это все: жизнь, любовь, свет и торжество света".