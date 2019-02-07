Франция отзывает посла в Италии

Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций. На такой радикальный шаг в Париже решились вследствие роста напряжения в отношениях двух государств. Последней каплей для французского МИДа стала встреча итальянского вице-премьера Луиджи ди Майо с одним из лидеров "желтых жилетов" Кристофом Шалансоном и кандидатами от этого движения на майских выборах в Европарламент. В коммюнике внешнеполитического ведомства действия политика расценили как "вмешательство во внутренние дела" суверенного государства: "Вот уже несколько месяцев, как мы слышим в адрес Франции необоснованные обвинения. Факты искажаются. Об этом знают все. Такого не было со времен Второй Мировой войны".

Так, например, ранее ди Майо заявил о том, что Париж продолжает эксплуатировать африканские страны - свои бывшие колонии - и сегодня. А итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини вообще назвал Эммануэля Макрона "очень плохим президентом".

Тогда же в словесную перепалку вступила министр по европейским делам Франции Натали Луазо: "Мы не намерены участвовать в конкурсе на звание главного глупца".

Узнав об отзыве посла, итальянские политики попытались успокоить соседей.

"Мы не собираемся ни с кем ссориться. Мы готовы встретиться с президентом Макроном и членами французского правительства за столом переговоров и обсудить существующие проблемы", - заявил Сальвини.

А их в отношениях двух государств накопилось немало.

Это, в первую очередь, миграционный кризис в ЕС. Рим обвиняет соседей в бездействии.

Еще один предмет серьезных разногласий двух стран - строительство железной дороги между Турином и Лионом. О необходимости дорогостоящей магистрали спорят в правящей коалиции Италии.