Еврозона: пессимистичные прогнозы роста

Еврокомиссия снизила прогноз роста еврозоны в этом году с 1,9% до 1,3%. Правда, эти данные носят условный характер, поскольку при подсчетах практически не учитывался эффект от "брексита". По словам еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси, всё зависит от того, будет ли достигнуто соглашение между Лондоном и Брюсселем или "брексит" пройдет по жесткому сценарию.

"Еврокомиссия приняла во внимание экономическое положение в целом, опасаясь, что из-за "брексита" и более резкого, чем ожидалось, снижения роста в Китае ситуация может стать еще хуже. Кроме того, политическая нестабильность продолжает сотрясать Италию, из-за бурных протестов снижаются темпы производства во Франции, не утихают споры вокруг квот на выбросы парниковых газов. Всё это еще больше усложняет ситуацию, особенно для немецкой автомобильной промышленности, которая вносит наибольший вклад в рост крупнейшей экономики Европы", - передает из Брюсселя корреспондент Euronews Штефан Гроббе.

В Еврокомиссии заявили, что данные были пересмотрены из-за замедления роста европейской экономики в последнем квартале прошлого года, что связано как с глобальными процессами, так и с внутренними проблемами отдельных государств. Но при этом в Брюсселе обратили внимание на то, что всё же экономика всех стран блока продолжит расти в ближайшие год.