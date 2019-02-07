Климатические марши и законы в Бельгии

Около 5 тысяч молодых людей прошли по Брюсселю, призывая политиков активнее бороться с изменениями климата. Такие демонстрации бельгийские школьники и студенты проводят в новом году еженедельно. В этот четверг эпицентром стал город Лёвен, где на улицы вышло 10 тысяч человек.

«Мы намерены продолжать марши до майских выборов, - говорит одна из участниц. - Пусть министры поймут, что мы будем до конца добиваться климатической справедливости».

«Я ожидаю больше действий на международных форумах, таких, как Парижская конференция, - говорит другая. - Надеюсь, бельгийское правительство услышит голос своего народа и примет меры, чтобы в итоге помочь будущим поколениям».

Группа университетских преподавателей разработала проект специального климатического закона. В нём предложено создать для Бельгии план действий по климату и 4 новых ведомства, которые будут его выполнять.

Профессор конституционного права считает, что существующих государственных структур не достаточно для решения всего комплекса проблем.

«В нашем законе прописан принцип социальной справедливости, которого нужно придерживаться при достижении целей по изменению климата, - сказал Матиас Эль Берхуми. - Эти изменения должны обсуждаться с гражданским обществом, неправительственными организациями, а также с экспертами. Климатические изменения касаются всех, поэтому такие цели должны быть приняты всеми".

Бельгийские «зелёные» одобрили проект, представили его федеральному парламенту и заручилась поддержкой ещё четырех партий. Он может стать законом до всеобщих выборов 26 мая, для чего депутаты пытаются создать ещё один комитет.