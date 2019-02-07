Забота о климате. Курс Киева в ЕС и НАТО. Миграция и выборы

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Бельгийская молодежь провела очередной четверговый марш, призывая политиков активнее бороться с изменениями климата. Университеты разработали проект специального климатического закона.

Закреплён курс Украины в ЕС и НАТО

Верховная Рада Украины внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

Президент Порошенко напомнил, что попытка его предшественника Януковича отказаться от европейского курса спровоцировала революцию достоинства.

По опросам группы "Рейтинг", 53% украинцев выступают за вступление в ЕС и 44% - в НАТО.

Влияние миграции на европейские выборы

Еврокомиссия заявила, что предвыборная кампания не должна парализовать реформу миграционной политики. Евросоюзу не удается расселять прибывающих беженцев, в отдельных странах во власть приходят противники миграции. Брюссель опасается, что эта проблема будет использована как политическое оружие на майских выборах в Европарламент.

Бывшие заложники опознали Мехди Неммуша

В брюссельском Дворце правосудия продолжается процесс над Мехди Неммушем по делу о нападении на Еврейский музей в мае 2014 года, когда было убито 4 человека.

Дать показания пришли два французских журналиста, побывавших в заложниках у террористической группировки "Исламское государство". Они узнали в подсудимом человека, который подвергал их мучениям в Сирии.