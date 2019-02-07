Берлинале-2019: кинофорум женщин

В Берлине сегодня вечером открывается 69-й кинофестиваль, называемый многими Берлинале.
В главном конкурсе демонстрируется 17 картин. Важный штрих: более трети из них - семь лент - поставлены режиссерами-женщинами.
Как считает шеф европейского бюро влиятельного The Hollywood Reporter Cкотт Роксборо, "отборщики и организаторы объединили усилия и пригласили фильмы режиссеров-женщин. Это пока далеко не половина, это 41 %, но этот показатель у Берлинале выше, чем у любого другого фестиваля класса "А". В Венеции, например, осенью прошлого года показали лишь одну ленту режиссера-женщины".
На открытии покажут работы режиссера из Дании Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев". Ее тема - семейное насилие, часть действия происходит в интерьерах ресторана русской кухни "Зимний дворец" в Нью-Йорке.
Российский кинематограф на этом Берлинале представлен в программе "Панорама" - это фильм "Кислота - режиссерский дебют актера Александра Горчилина, а еще один дебют приглашен в программу "Форум" - это лента "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.
Берлинале открыт энтузиастам-киноманам, которые готовы стоять за билетами днями и ночами, как этот любитель кино: "Тут все очень комфортно, в этом месте встречи синефилов, которое нельзя изменить. Можно даже прикорнуть и поужинать".
Тематика лент на форуме подчинена его нынешнему неофициальному девизу - "Персональное и личное становится общественным и политическим".
Есть тема и эмоциональной безопасности, будет рассказано также о цене молчания, которое вынуждены были хранить жертвы насилия.