Берлинале-2019: кинофорум женщин

В Берлине сегодня вечером открывается 69-й кинофестиваль, называемый многими Берлинале.

В главном конкурсе демонстрируется 17 картин. Важный штрих: более трети из них - семь лент - поставлены режиссерами-женщинами.

Как считает шеф европейского бюро влиятельного The Hollywood Reporter Cкотт Роксборо, "отборщики и организаторы объединили усилия и пригласили фильмы режиссеров-женщин. Это пока далеко не половина, это 41 %, но этот показатель у Берлинале выше, чем у любого другого фестиваля класса "А". В Венеции, например, осенью прошлого года показали лишь одну ленту режиссера-женщины".

Члены жюри главного конкурса Берлинале-2019, его возглавляет в этом году французская актриса Жюльетт Бинош Фото Рейтер

На открытии покажут работы режиссера из Дании Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев". Ее тема - семейное насилие, часть действия происходит в интерьерах ресторана русской кухни "Зимний дворец" в Нью-Йорке.

Российский кинематограф на этом Берлинале представлен в программе "Панорама" - это фильм "Кислота - режиссерский дебют актера Александра Горчилина, а еще один дебют приглашен в программу "Форум" - это лента "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.

Для художественного директора кинофорума Дитера Косслика Берлинале-2019 - последнее, он уходит с этого поста, который занимал с 2011-го года Фото Рейтер

Берлинале открыт энтузиастам-киноманам, которые готовы стоять за билетами днями и ночами, как этот любитель кино: "Тут все очень комфортно, в этом месте встречи синефилов, которое нельзя изменить. Можно даже прикорнуть и поужинать".

Так проводят киноманы последние часы перед тем, как откроются кассы Берлинале Фото Рейтер

Тематика лент на форуме подчинена его нынешнему неофициальному девизу - "Персональное и личное становится общественным и политическим".

Есть тема и эмоциональной безопасности, будет рассказано также о цене молчания, которое вынуждены были хранить жертвы насилия.