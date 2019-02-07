Группировка "ИГ" разгромлена, борьба с террористами будет продолжена

Несмотря на вывод военного контингента США из Сирии, совместная борьба с группировкой "ИГИЛ" будет продолжена - заявил американский президент представителям международной коалиции по антиттеррору, их встреча проходит в Вашингтоне.

"Наши военные, наши партнеры по коалиции и сирийские оппозиционные силы освободили от боевиков ИГИЛ практически всю, захваченную ранее ими территорию в Сирии и Ираке. Об этом мы сделаем специальное заявление, скорее всего, на следующей неделе", - сообщил Дональд Трамп.

Вывод американских войск не скажется на совместной борьбе с исламистами, поскольку, как подчеркнул сам Трамп, даже остатки разгромленного ИГИЛ все равно могут быть "очень опасными".

В созданную по инициативе США 5 лет назад коалицию входят свыше 70-ти стран и 5 международных организаций. Именно к ним обратился глава американского внешнеполитического ведомства: "В этих новых обстоятельствах для нас всех самым важным станет обмен разведданными, поскольку акцент в антитерроре будет постепенно, в связи с выводом наших сил, смещаться из военной сферы в иные области. Следующий этап сражения мы будем вести вместе с вами".

О выводе войск США из Сирии было объявлено полтора месяца назад, тогда же Трамп выступил с заявлением, что победа над группировкой "Исламское государство" одержана.

Белый дом сообщил о переходе к новой фазе кампании. Сразу после этого в отставку подал министр обороны Мэттис, который подчеркнул, что Америка не может защищать свои интересы, "не проявляя уважения к союзникам".