Япония ищет сближения с Россией из-за угрозы со стороны Китая - эксперт

В Японии прошла общенациональная манифестация за возвращение Курильских островов. Подобные акции ежегодно проводятся в Стране восходящего солнца 7 февраля

Однако на этот раз наблюдатели усматривают признаки смягчения позиции японских властей в вопросе спорных территорий. Так, организаторы манифестации в Токио отказались от использования применительно к Курилам формулировки "незаконная оккупация", которая была обязательной на протяжении десятилетий.

"Нелегко решить вопрос, который так и не был урегулирован на протяжении 73 лет, - заявил японский премьер Синдзо Абэ. - Однако я продолжу переговоры, чтобы наконец решить проблему спорных территорий в рамках мирных договоренностей".

В конце минувшего года Москва и Токио договорились ускорить переговорный процесс по Курилам и продемонстрировали взаимное смягчение позиций, но при этом каждая из стороном руководствется своими интересами.

"Япония идет на уступки с силу ряда геополитических факторов. Одним из них, безусловно, является усиление роли Китая. В последнее время много говорят о Северной Корее, но именно Китай власти Японии считают главной угрозой своим интересам в регионе, - считает политолог Джеймс Браун, профессор Темпльского университета в Токио. - Синдзо Абэ, по всей видимости, принял решение сблизиться с Россией, чтобы отдалить ее от Китая".

В январе этого Владимир Путин заявил, что решать проблему островов надо, но на базе договора от 1956 года. Тогда СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.