Компенсация за "дом Гитлера" составит 1,5 млн евро

За дом, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер, будет выплачена компенсация в размере 1.508.000 евро. Такое решение озвучил региональный австрийский суд после тщательного изучения вопроса.

Компенсацию должны выплатить власти страны законным владельцам здания. Первоначально им была предложена компенсация в размере 310.000 евро, с которой они не согласились. Первоначальная оценка базировалась на исторической кадастровой стоимости дома, известного также как Hitlerhaus, несмотря на то, что семья Гитлера никогда не владела зданием. Переоценка, по заявлению суда, учитывает все рыночные компоненты этого объекта недвижимости: текущую рентабельность, другие относящиеся в зданию постройки и даже историческое "своеобразие" этого места.

У владельцев есть 2 недели, чтобы вновь обжаловать решение суда. По плану австрийских властей дом должны были снести, чтобы прекратить регулярное паломничество туристов к этому месту на севере Австрии. Позднее было принято решение полностью перестроить здание, чтобы сделать его внешне неузнаваемым.

В то же время, немецкий аукционный дом "Видлер" выставил на продажу несколько акварелей Гитлера, которые датируются периодом его жизни в Вене и Мюнхене. Как утверждается в пресс-релизе, предваряющем продажу, эти рисунки были в собственности Гитлера на момент окончания Второй мировой войны. Последний раз они "уходили с молотка" около 30 лет назад.