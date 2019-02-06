Во власти стихии

В Новой Зеландии на Южном острове с пятого февраля идет борьба с огненной стихией. Ситуация сейчас находится под контролем, но на то, чтобы погасить все очаги возгорания, считают специалисты, потребуется несколько дней. Пламя распространилось почти на две тысячи гектаров земли. Эвакуированы жители более ста домов. Несколько жилых зданий сгорели полностью. В то же время сообщений о погибших не поступало. В тушении огня задействованы 12 пожарных команд, десять вертолетов и два самолета.

Тем временем на северо-восточном побережье Австралии, пострадавшем от наводнений, начинают расчищать улицы и дома. Так сейчас выглядит Таунсвилл (штат Кливленд), где за неделю выпала годовая норма осадков. Здесь жертвами стихии стали по меньшей мере два человека. Для спасения оказавшихся в беде людей были мобилизованы военные. Самостоятельную эвакуацию власти запретили, поскольку в паводковых водах на улицах города появились водяные змеи и гребнистые крокодилы. Убытки для страховых компаний оцениваются в 45 миллионов австралийских долларов. Риск наводнений сохранится до конца недели.