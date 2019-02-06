Протокол подписан: Македония становится членом НАТО

Македония становится тридцатым членом Североатлантического альянса. Протокол о вступлении подписан послами 29 государств НАТО и Македонии. Церемония состоялась в Брюсселе в штаб-квартире организации. Чтобы влиться в альянс Македонии из-за споров с Грецией пришлось сменить государственное название на "Республику Северная Македония". Соглашение было подписано 17 июня 2018

Никола Димитров, глава МИД Македонии: "История не пишется сама по себе. Мы должны ее делать. В этой связи я хотел бы поблагодарить премьер-министров Македонии Зорана Заева и Греции Алексиса Ципраса. Было бы проще ничего не делать. Но они осмелились и пошли на это для блага двух народов, двух стран, всего региона и НАТО как семьи, как союза".

"Это исторический момент", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он приветствовал решение Македонии сменить название для урегулирования конфликта с Грецией. "Теперь мы можем смотреть в будущее. Вступление вашей страны в НАТО принесет больше стабильности на Западные Балканы и будет способствовать не только региональной, но европейской безопасности в целом".

Теперь протокол будет передан для ратификации государствам альянса, а после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. Ожидается, что процедура будет завершена уже в этом году.