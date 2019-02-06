Йенс Столтенберг: о НАТО и России

Генсекретарь НАТО Столтенберг призвал Россию уважать решение Северной Македонии о присоединении к альянсу. Заявление прозвучало в день, когда Скопье и послы стран НАТО подписали протокол о вступлении. В январе нынешнего года глава МИД РФ Лавров выразил озабоченность развитием ситуации на Балканах. По его словам, "правила, которые продвигаются сейчас в целом на Балканах, достаточно опасны и отражают одержимость поскорее загнать все балканские страны в НАТО".

В интервью Euronews Столтенберг сказал: "Россия вмешивается в политические процессы, происходящие в суверенных государствах. И я думаю, что это неправильно. В Севроатлантическом альянсе уважают решения, принятые независимыми странами, не обращая внимания на то, хотят они или нет присоединиться к НАТО. Это решения суверенных государств и разумеется Россия должна их уважать в том числе, когда они(эти страны) желают вступить в НАТО".

Столтенберг выразил уверенность, что Македония сможет соответствовать всем военным критериям альянса. Это означает, что ей предстоит удвоить свои военные расходы с 1% ВВП сейчас до 2% ВВП в будущем, что с 2014 года является обязанностью для государств НАТО.