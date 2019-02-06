Генсек НАТО: у России есть время вернуться в ДРСМД

Решение США и России и выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызвало беспокойство в политических и военных кругах Брюсселя. Его ещё больше усилило объявление президента Трампа об увеличении бюджета Пентагона и разработке новейшей системы противоракетной обороны. Генеральный секретарь НАТО выразил надежду, что от подобных шагов воздержится президент Путин:

«Мы не хотим новой гонки вооружений, - сказал Йенс Столтенберг в интервью Euronews. - Мы будем убеждать Россию вернуться к соблюдению договора. Остаётся ещё 6 месяцев до завершения процесса выхода сторон из договора, и у России есть время вернуться. Она еще может вернуться".

Генсек сообщил, что в североатлантическом альянсе сохраняется полное единство позиций по этому вопросу, и что НАТО пока не собирается размещать в Европе ракеты, как это делает Россия.

"Наши ответы будут взвешенными, они будут оборонительным, - продолжал Столтенберт. - Мы рассмотрим не только военные последствия, но и возможность выдвижения новых инициатив в области контроля над вооружениями. Но мы сделаем всё, чтобы в мире, где нет ДРСМД и где всё больше российских ракет, у НАТО была возможность обеспечивать эффективное сдерживание и оборону ».

НАТО утверждает, что Россия построила, испытала и разместила в двух местах на своей земле около сотни ракет с большей дальностью, чем дозволено договором. Угроза всей системе международной безопасности будет обсуждаться на встрече руководителей стран альянса в декабре этого года в Лондоне. На неё приглашен и Дональд Трамп, побывавший на брюссельском саммите.