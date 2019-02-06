Давид против Голиафа: во Франции фермер подал иск против корпорации "Монсанто"

Во Франции возобновился процесс против корпорации "Монсанто" - мирового лидера в производстве гербицидов и генномодицифированных семян.

Истцом выступает обычный французский фермер Поль Франсуа. Он обвиняет американскую компанию в том, что она на протяжении десятилетий поставляла на рынок во Франции опасную для человека продукцию, при этом прекрасно зная о риске для здоровья.

"Речь идет о марке гербицидов "Лассо", которая, например, в Канаде была запрещена еще в 80-х годах. В Монсанто не могли не знать, что эта продукция наносит вред. Однако поставки продолжались. Это делалось осознанно", - уверен Поль Франсуа.

Впервые он почувствовал себя плохо в 2004 году. Времена терял сознание и даже прошел длительный курс лечения, в ходе которого врачи констатировали серьезное ухудшение здоровья.

По мнению специалистов, это могло произойти после вдыхания паров от контейнеров с гербицидной жидкостью от "Монсанто", которую фермер распылял на своих полях. Поль Франсуа подал в суд на американскую компанию и выиграл процесс в первой инстанции. Однако "Монсанто" добилась направления дела в Апелляционный суд.

"Характер патологий, которые описывает пострадавший фермер, очень обширный и в целом неясный. Это говорится в отчете по итогам судебной экспертизы. Поэтому мы считаем, что винить во всем компанию "Монсанто" просто нельзя", - утверждает адвокат корпорации.

И тем не менее, подпавший под подозрение химикат во Франции был запрещен, а сам Поль Франсуа превратился в живой символ борьбы в глазах таких же как он обычных фермеров, причем не только во Франции. Если он выиграет дело, то "Монсанто" придется столкнуться с десятками, если не сотнями аналогичных процессов.