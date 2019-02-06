Неудержимый Логинов

Двукратный чемпион мира в 19 лет! После победы в параллельном гигантском слаломе российский сноубордист Дмитрий Логинов не имел себе равных и в параллельном слаломе, обыграв в финале на олимпийской трассе в Юте 38-летнего итальянца Роланда Фишналера, лидера Кубка мира в этой дисциплине. При этом Логинов сумел обойти опытнейшего соперника по более медленной красной трассе. Для России это первое золото чемпионатов мира в параллельном слаломе. Еще один россиянин Дмитрий Сарсембаев в малом финале уступил немцу Штефану Баумайстеру.

У женщин победу праздновала швейцарка Жюли Цогг, победившая в финале украинку Аннамари Данчу. Для 26-летней Цогг это первое золото на мировом уровне. В заезде за бронзу россиянка Мария Валова уступила немке Рамоне Хофмайстер.