Рукописные сокровища библиотеки Корвина

Посетители Национальной библиотека им. Сеченьи в Будапеште имеют редкую возможность увидеть рукописные книги, некогда хранившиеся в библиотеке короля Матвея I Корвина (по-венгерски – Матьяша Хуньяди, правил в 1458-1490 гг.). Своим размером библиотека ренессансного венгерского монарха уступала только библиотеке Ватикана. Но время не пощадило её: если в XV в. в ней было свыше 2000 рукописей, то до нашего времени дошли только 220, из которых на выставке представлены более 50.

"Этот богато иллюстрированный манускрипт прибыл из Нью-Йорка, – рассказывает куратор выставки Эдина Жупан. – Это бревиарий [часослов] и миссал [служебник] Домонкоша Калманчеи. Он был важным вельможей при дворе короля Матвея. Эта книга до сих пор не разу не выставлялась в Венгрии".

На организацию выставки ушло два года. Ценные манускрипты собирали в хранилищах Парижа, Лейпцига, Вены, Ватикана и Нью-Йорка. Один из самых ценных экспонатов – кодекс Пьетро Ранзано.

"Здесь изображены Матвей и Беатриса [Арагонская], сидящие на троне, и автор, вручающий им свой труд, – поясняет Эдина Жупан. – В кодексе излагается история Венгрии. Раньше считалось, что книга была изготовлена в Италии, в Неаполе. Но исследование, проведённое для этой выставки, показало что она была создана в королевском замке в Буде".

Исследование старинных манускриптов продолжает приносить результаты. 5 лет назад в Австрийской национальной библиотеке в Вене была обнаружена ранее неизвестная книга из библиотеки Корвина. Она также представлена на выставке, которая будет открыта до 10 февраля.

Габор Ач, Euronews: "Одновременно с выставкой заработал обновлённый сайт библиотеки Корвина, Bibliotheca Corvina Virtualis. Таким образом, полистать страницы средневековых манускриптов, не вставая со своего любимого кресла, можно будет и после того как выставка прекратит работу".