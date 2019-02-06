Генсек НАТО о ДРСМД. Новый истребитель. Плата за автобан

Программу "Вкратце из Брюсселя" ведёт Андрей Бекетов. Её содержание:

Йенс Столтенберг выразил надежду, что Россия вернётся к соблюдению Договора об РСМД. Он сообщил Euronews, что НАТО пока не собирается размещать в Европе ракеты, как это делает РФ.

"Наши ответы будут взвешенными, они будут оборонительным, - сказал генсек. - Мы рассмотрим не только военные последствия, но и возможность выдвижения новых инициатив в области контроля над вооружениями. Но мы сделаем всё, чтобы в мире, где нет ДРСМД и где всё больше российских ракет, у НАТО была возможность обеспечивать эффективное сдерживание и оборону ».

Новый франко-немецкий истребитель

Франция и Германия договорились выделить за два года 65 млн евро на первый этап строительства боевого самолета нового поколения. Он заменит Dassault Rafale и Eurofighters в период между 2024 и 2040 годами. В июле 2017 года президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель объявили о планах создания боевой воздушной системы будущего, которая включит истребитель и беспилотники.

Плата за автобан для иностранцев

Генеральный адвокат Европейского суда выразил мнение, что новая плата за проезд по дорогам Германии не является дискриминационной. Немецкие водители будут вносить её заранее и получать налоговые льготы. А иностранцы, чтобы ездить по автобанам, должны будут покупать виньетки. Австрия усматривает в этом дискриминацию по национальному признаку.

Депутаты обещают вести себя хорошо

Новых членов Европарламента, избранных в мае на 5-летний срок, попросят подписать обещание хорошо себя вести, в частности, воздерживаться от сексуальных приставаний, отстаивать гендерное равенство, пройти обучение на курсах уважения и достоинства. Документ соответствует недавно принятому кодексу надлежащего поведения депутатов. Немецкие правоцентристы и французские ультраправые безуспешно пытались торпедировать инициативу.