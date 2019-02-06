Жест мецената - собрание музея Базеля пополнилось новыми картинами

Пикассо, Джакометти, Дюбюффе, Клее - Музей современного искусства Базеля получил в дар уникальную коллекцию картин.

История больше похожа на сказку, но это произошло взаправду. Семья швейцарских аристократов - Франк и Альма Пробст-Лаубер - в течение жизни собрали значительную коллекцию шедевров, общая стоимость которых оценивается в 100 млн. евро.

В 2018 году, не имея наследников, пара решила передать картины в благотворительный Фонд Кристофа Мериана. А фонд в свою очередь сделал дар базельскому музею.

"Мы даже не знали о существовании этой коллекции. Для нас это был большой сюрприз. Но именно благодаря таким меценатам наш музей может давать людям возможность прикоснуться к искусству", - говорит Йозеф Хельфенштайн, директор Музея современного искусства Базеля.

В ближайшее время собрание - всего семь картин - займет свое в постоянной экспозиции.