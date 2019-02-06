В Анголе ждут туристов и инвесторов

Много ли вы знаете мест в Африке, где в один день можно отправиться на сёрф-сафари, посмотреть живущих в естественных условиях животных и научиться танцевать? В Анголе такое возможно. Эта страна разнообразных пейзажей предлагает туристам и инвесторам множество сценариев для отдых и бизнеса.

... Сегодня трудно поверить в то, что всего 20 лет назад Ангола жила в состоянии гражданской войны. Сегодня этот крупный международный экспортер нефти диверсифицирует экономику и активно "ставит" на туризм.

Небольшое турне по стране. Мы едем на юг от столицы Луанды, вдоль западного побережья, омываемого волнами Атлантики (его общая протяженность - 1600 км). Наша первая остановка - Miradouro da lua, "лунный пейзаж" в переводе с португальского. Место действительно напоминает инопланетную поверхность, повсюду - причудливые следы дождя, ветра, волн.

Следующий пункт - берег реки Кванза. "Кавнза лодж" - местная курортная база, куда стекаются любители рыбалки. От столицы сюда - всего полтора часа пути.

Джордж Даймондис, совладелец базы, рассказывает: "У нас немалого туристов из-за рубежа, тех кто хочет познакомиться с Анголой. А на выходные в основном приезжают местные, жители Луанды. Для туристов наша страна - настоящая жемчужина, только пока спрятанная. Смотрите, в центре страны у нас горы, возвышенности, на севере - экваториальные леса, на границе с Демократической Республикой Конго. А на юге, где мы граничим с Намибией, у нас - пустыня. Как видите, потенциал для развития для инвесторов огромен!"

Близ реки Кванза раскинулся Национальный парк Кисама — самый старый и известный заповедник Анголы, идеальное место для сафари. Площадь заповедника - 10 тысяч квадратных метров. Во время гражданской войны популяция обитающих здесь животных сократилась, однако в послевоенный период местные специалисты засучили рукава и привезли животных их Ботсваны и Южной Африки.

Мигель Савитума, администратор парка, показывает и рассказывает: "Здесь можно увидеть слонов, зебр, жирафов, антилоп, обезьян; в национальном парке живут ламантины, или морские коровы, и, конечно, крокодилы".

Мигель родом из этой части страны. Он отмечает перемены к лучшему. Какие?

Мигель Савитума, администратор парка: "Моя работа позволяет видеть перемены.

Здесь больше рабочих мест, и , что важно, есть работа для молодых!"

Наша экскурсия по заповеднику перетекает в активный водный спорт на близлежащем курорте Cabo Ledo. Эта часть Атлантического побережья - настоящий рай для любителей серфинга.

Пауло Аугусто владеет базой отдыха Carpe Diem: "Для меня это - одно из лучших мест для туристов, отдыха в Анголе. Здесь раздолье для серфинга, рядом река, заповедник. Сюда стоит вкладывать средства, смотрите, какая здесь нетронутая природа. Здесь нужно строить курорты, инфраструктуру, развивать услуги; нам нужны инвесторы!"

Местные предприниматели дают ставку на экотуризм, бережное отношение к природе. У нашего собеседника налажена закупка продукции из прошедшего вторичную переработку сырья, установлены солнечные панели. У этого курорта, как у всей туристической отрасли Анголы - огромные и заманчивые перспективы.