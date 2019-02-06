Профессия: репортер

Карьера Мэри Колвин складывалась на удивление удачно - диплом Йельского университета, подъем по служебной лестнице, в итоге - пост шефа бюро крупного информационного агентства в Париже. Но в какой-то момент журналистка решает отправиться в зону военных действий. В списке публикаций появляются те. что переданы из Косова, из Чечни, из Шри-Ланки, где ее ранили и она лишилась глаза.

В фильме "Частная война", рассказывающего о жизни и гибели журналистки роль Мэри Колвин исполнила Розамунд Пайк. Она говорит, что "не все мотивы ее поступков удавалось понять рационально, я пыталась ими проникнуться эмоционально, через эмпатию, с помощью восхищения".

В самом начале сирийского конфликта Колвин отправляется туда. Она сумела проникнуть в осажденный войсками Асада Хомс. Там она и была убита.

По словам Джейми Дорнан, исполнившего роль коллеги и друга Колвин, "последние дни съемок, особенно съемок на натуре давались нам очень тяжело, потому что речь шла о гибели главной героини, эти последние дни в Иордании нас вымотали и эмоционально, и физически".

На российский экран фильм "Частная война", рассказывающий о знаменитом военном репортере Мэри Колвин, выходит через месяц, 7-го марта.