Трейси Эмин: "Две недели слез"

В Лондоне, в одной из самых известных коммерческих галерей современного искусства "Белый куб", проходит выставка британской художницы Трейси Эмин. Здесь представлены рисунки, скульптуры, неон и 50 автопортретов, сделанных мастером в период бессонницы. Свою экспозицию 55-летняя Эмин назвала "Две недели слез".

Трейси Эмин, художница: "Эту идею я держала в голове лет пятнадцать. Два года назад, после смерти моей матери, я долго плакала, как никогда в жизни. И тогда я подумала, что пришло время назвать выставку именно так. По сути, это рассказ о сильных эмоциональных переживаниях и моментах в моей жизни, хороших или плохих, безумно счастливых. Это нечто вроде бомбы замедленного действия, которая взорвалась в этой галерее".

Посредством своих работ, нередко провокационных и откровенных, Трейси Эмин рассказывает о надеждах, унижениях, неудачах, потерях и успехах. Посетить выставку Эмин в британской столице можно до седьмого апреля.