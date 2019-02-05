Понтифик возглавил мессу в Абу-Даби

В Абу-Даби десятки тысяч католиков и несколько тысяч мусульман пришли на мессу, которую возглавил папа римский Франциск. Многие приехали из других стран. Всего на спортивном стадионе собрались 135 тысяч верующих.

В Объединённых Арабских Эмиратах проживают около миллиона католиков. Франциск — первый глава Римско-католической церкви, посещающий Аравийский полуостров. Этот визит уже назвали историческим для диалога религий.

Накануне понтифик выступил на Международной межрелигиозной встрече братства, организованной Советом мусульманских старейшин. В Абу-Даби собрались почти 700 представителей разных религий и конфессий.